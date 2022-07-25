Андрей Воробьев назвал количество получателей выплат к школе в Подмосковье

Андрей Воробьев: В Подмосковье около 100 тысяч человек получат выплаты к школе проактивно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов рассказал, что все больше услуг жители Подмосковья могут получить проактивно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

«Ключевая, главная задача — это максимальное разъяснение, как удобно, быстро можно получить все выплаты не выходя из дома, в электронном виде. Сегодня 95 процентов региональных услуг реализуется через региональный портал. Мы активно работаем и с федеральными органами власти для того, чтобы сделать их максимально доступными. В каждом МФЦ мы приняли решение выделить специального сотрудника, который обучит тех, кому сложно работать на портале, поможет с оформлением необходимых социальных выплат, — сказал Андрей Воробьев. — В августе мы также планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Ее получат 100 тысяч человек — это многодетные семьи, где есть школьники — по 3 тысячи на ребенка, малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ОВЗ — они получат по 13 тысяч рублей. Также все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получают школьные принадлежности и все, что необходимо для того, чтобы ребенок пошел в школу».

В Подмосковье с июля этого года справки о назначенных социальных мерах поддержки также переведены в электронный вид. Ранее 250 тысяч человек ежегодно обращались в соцзащиту за ними для получения социальных стипендий, бесплатной юридической помощи и так далее. Теперь же достаточно просто подать заявление на региональном портале госуслуг.

На федеральном уровне предприняты решения по индексации пенсий и прожиточного минимума, расширения мер поддержки семей с детьми. На ежемесячные выплаты теперь можно претендовать, начиная с беременности и до достижения ребенком 17 лет.

Также в ходе ВКС Андрей Воробьев отметил, что большинство школ, в которых сейчас идет капремонт, откроют к 1 сентября. Также ребята пойдут и в новые учебные заведения. Андрей Воробьев поблагодарил строительный блок и глав муниципалитетов, которые принимают в этой работе активное участие.

«Что касается подготовки школ и детсадов к новому учебному году, все идет достаточно динамично. Есть все основания полагать, что к 1 сентября большинство из 62 школ, где идет капремонт, мы сдадим. Знаю, что и МЧС, и правоохранительный блок также участвуют в этой работе, потому что она комплексная, касается и безопасности, и благоустройства, качества отделки, а также укомплектования всем необходимым, - отметил губернатор - В новом учебном году мы ожидаем более 1 миллиона школьников. Задача к 1 сентября — открыть не менее 12 новых школ в Можайске, Красногорске, Долгопрудном, Павловском Посаде и Орехово-Зуеве».