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Традиционно женская одежда стала трендом у мужчин

Euronews: платья и юбки стали трендом у мужчин в 2022 году

Фото: Gerald Matzka / Getty Images

Традиционно женская одежда стала модной у мужчин в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Euronews.

Согласно материалу, в текущем сезоне все больше знаменитостей начали появляться на публике в платьях и юбках. Например, на красной ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala в указанных предметах гардероба прошлись голливудский актер Оскар Айзек, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер, а также баскетболист NBA Расселл Уэстбрук.

Кроме того, хип-хоп-исполнитель ASAP Rocky последовал тренду, дважды выступив в юбках различных брендов на своих концертах. Американский актер Брэд Питт, в свою очередь, посетил премьеру фильма «Быстрее пули» в льняной юбке неназванной марки длины миди коричневого цвета, пиджаке в тон вещи, а также розовой рубашке и грубых ботинках.

Ранее модный редактор Марта Сундак заявила, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам эксперта, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года. Возрождение интереса к подобной одежде произошло на платформе Tumblr после выхода в 2010 году фильма «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли, пояснила журналистка. При этом на тот момент в моду вошла репетиционная обувь и одежда танцоров с акцентом на многослойности: трико, боди, наряды с запахом и глубокими вырезами, гетры, ленты и угги.

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Майя Пономаренко
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