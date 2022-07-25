Западные СМИ уличили в сокрытии правды об успехах России на Украине

Times: Род Лиддл уличил западные СМИ в сокрытии правды о крупных успехах России на Украине

Британский журналист Род Лиддл в статье для газеты Times уличил западные СМИ в намеренном сокрытии правды о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине.

Как считает автор материала, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ), в то время как крупные успехи российских военных «освещаются значительно скромнее».

Лиддл обратил внимание на тенденцию: чем больше успехов у России, тем больше внимания в западных медиа уделяется теме «зверств», якобы совершаемых военными, что искажает реальную картину. «Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — полагает обозреватель.

В результате, заключил он, взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал демилитаризацию и денацификацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.