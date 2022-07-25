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В Запорожье начали выдавать российские свидетельства о рождении

В администрации Запорожья сообщили о начале выдачи российских свидетельств о рождении

Фото: Global Look Press

Российские свидетельства о рождении начали выдавать в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Так, документ уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре. Кроме того, молодые родители в регионе смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Рогов подчеркнул, что речь идет о всех льготах, которые полагаются маленькие россиянам.

Ранее Владимир Рогов призвал упразднить государственную границу между регионами юга Украины и Россией. Он сравнил границу с Россией с Берлинской стеной и привел данные, согласно которым, у 60-68 процентов жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ. Рогов напомнил, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену и стали жить в едином государстве. «Мы ничем не хуже немцев», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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