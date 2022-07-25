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Тайвань провел масштабные учения на случай нападения Китая

Тайвань закрыл города и провел масштабные учения на случай нападения Китая

Фото: Taiwan Ministry of National Defense / AP

Утром 25 июля в некоторых провинциях Тайваня, включая его столицу Тайбэй, перекрыли дороги, людям было приказано оставаться дома для проведения масштабных учений по воздушному налету, поскольку остров усиливает подготовку на случай нападения Китая, сообщает Reuters.

Города на севере Тайваня фактически были закрыты на 30 минут: в 13:30 (8:30 по московскому времени) прозвучали сирены для обязательных учений по эвакуации с улиц, после людям были отправлены сообщения с текстом «ракетное предупреждение» и просьбой немедленно эвакуироваться в безопасное место.

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«Необходимо подготовиться на случай войны», — сказал мэр Тайбэя Ко Вэнь-дже в своем выступлении после наблюдения за учениями под названием «Вань Ань», что означает «вечный мир».

24 июля Китай публично заявил о готовности ответить военными действиями в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Глава республики Цай Инвэнь заявление никак не прокомментировал.

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Юлия Мискевич
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