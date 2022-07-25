Новосибирское МВД показало задержание криминального авторитета

Новосибирская полиция показала задержание криминального авторитета. Кадры «Ленте.ру» предоставила пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как силовики выламывают дверь и проникают в помещение. Фигурант в наручниках отвечает на вопросы правоохранителей.

По данным МВД, обвиняемый с января 2022 года возглавлял преступную иерархию на территории Новосибирска: организовывал и контролировал в среде преступного сообщества поступление денежных средств в «общую кассу» и их расход, поддерживал, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров. При этом мужчина на момент задержания проживал в Санкт-Петербурге.