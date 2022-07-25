Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Новосибирская полиция показала задержание криминального авторитета

Новосибирское МВД показало задержание криминального авторитета

Новосибирская полиция показала задержание криминального авторитета. Кадры «Ленте.ру» предоставила пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как силовики выламывают дверь и проникают в помещение. Фигурант в наручниках отвечает на вопросы правоохранителей.

По данным МВД, обвиняемый с января 2022 года возглавлял преступную иерархию на территории Новосибирска: организовывал и контролировал в среде преступного сообщества поступление денежных средств в «общую кассу» и их расход, поддерживал, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров. При этом мужчина на момент задержания проживал в Санкт-Петербурге.

Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Китайская Huawei начала избавляться от сотрудников в России
В России состоялся многотысячный фестиваль
России предрекли появление «цифровых двойников» жилых домов
Поляки избили россиянина в отеле Турции после совместного распития алкоголя
Apple увеличила производство iPhone 14
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения оспы обезьян в России
Лавров опроверг влияние сделки по зерну на ход спецоперации
Украинские АЭС заподозрили в работе в режиме высокой нагрузки
Китай собрался пойти на уступки ради американских бирж
Опубликовано фото ценников с финальной распродажи H&M
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.