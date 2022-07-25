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В ДНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС

Штаб теробороны ДНР сообщил о зачистке Углегорской ТЭС

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил о зачистке Углегорской ТЭС в городе Светлодарске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Ранее и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что территория Углегорской ТЭЦ полностью блокирована, но пока не зачищена.

Ранее представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле города Алчевска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что украинские военные применяли американские РСЗО HIMARS.

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Алевтина Запольская
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