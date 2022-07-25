Казахстанским банкам разрешили избавиться от рублей

Правительство Казахстана разрешило банкам избавиться от рублей до 31 августа

Правительство Казахстана разрешило национальным банкам второго уровня вывезти за рубеж наличные рубли в период до 31 августа, но не более, чем было накоплено на конец дня 1 июля. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление кабмина, пишет РИА Новости.

В марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете вывода из страны иностранной валюты на сумму более десяти тысяч долларов США. Тогда Нацбанк объяснял это решение намерением сохранить финансовую стабильность и снизить давление со стороны спекулятивного спроса. В это время на фоне ввода российских войск на территорию Украины в стране активно начали скупать наличную иностранную валюту.

Однако позднее оказалось, что запрет привел к накоплению на счетах банков значительного количества рублей, спроса на которые на внутреннем рынке в таких объемах не наблюдалось. В связи с этим кредитным организациям приходилось думать, как избавиться от российской валюты, которая ухудшала баланс.

В Нацбанке указали, что разовый вывод рублей за рубеж станет промежуточной мерой, полностью решить проблему накопления российской валюты в казахстанских банках он не в состоянии. Вопрос полной отмены ограничений для рублей может быть рассмотрен позднее, после проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации.

Ранее Токаев потребовал от правительства создать для покидающих Россию из-за санкций западных компаний условия в Казахстане, чтобы они могли спокойно релоцироваться в соседнюю страну. По его словам, такая практика поспособствует росту экономики страны.