Эксперт отметила важность профилактики опасных явлений в сети среди детей

Мизулина: нужно вводить меры профилактики опасных явлений в сети среди детской аудитории

Лига безопасного интернета и Национальный центр помощи детям подвели итоги Всероссийского конкурса школьных сочинений на тему «Безопасный Интернет». Победителями стали школьники из Белгородской, Липецкой и Волгоградской областей. Содействие в организации и проведении конкурса оказали Министерство просвещения РФ и МВД России.

Конкурс был объявлен в январе этого года в ходе Всероссийского урока безопасного интернета. Работы принимались с февраля по июнь. Всего за этот период организаторы получили 737 работ от учащихся 8-11 классов из разных уголков страны.

Как рассказала в беседе с «Лентой.ру» исполнительный директор Национального центра помощи детям Екатерина Мизулина, основной целью проведения конкурса было привлечь внимание к вопросам, связанным с безопасностью детей в сети, цифровой зависимостью, с теми рисками и угрозами, с которыми дети могут столкнуться при пользовании интернетом. Одной из самых популярных тем, на которые дети писали сочинение, по ее словам, стала тема «Моя безопасность в социальных сетях». Это означает, что детей волнует проблема развития соцсетей и риски, с которыми они сталкиваются при их использовании, подчеркнула Екатерина Мизулина.

Перед жюри стоял действительно непростой выбор, ведь каждая из работ была уникальной и заслуживающей внимания. В итоге коллегия выбрала три работы. Первое место — Елена Катаржнова, ученица 10 класса из Белгородской области. Второе место — Диана Корзинкина, ученица 8 класса из Липецкой области. Третье место — Никита Симонян, ученик 9 класса из Волгоградской области.

Еще 10 работ других школьников отмечены специальными призами жюри. Все участники конкурса сочинений получат сертификаты об участии.

«Для того, чтобы осветить тему безопасности в сети, мы используем различные форматы — это и проведение уроков безопасного интернета и создание различных обучающих видеороликов — для детей, родителей, педагогов. Это проведение различных конкурсов, квестов и, конечно, мы будем это направление только расширять. Каждый из нас проводит много времени с гаджетами, не задумываясь о последствиях для здоровья и психики, особенно детской. Это наша новая реальность, и мы должны учиться жить в ней, используя все лучшее и отказываясь от негативного, — рассказала Екатерина Мизулина. — Конкурс — это лишь один из форматов взаимодействия, и он показал очень активное участие школьников. Мы будем его развивать вводить большее количество номинаций, делить участников на разные возрастные категории. В этом году мы получили 737 работ, это очень много и было сложно выделить самые лучшие из них, поэтому мы расширили количество призовых мест».

Она также добавила, что текущая ситуация, когда крупнейшие IТ-гиганты напрямую отказываются соблюдать требования российского законодательства, продолжая распространять опасный контент, нарушая законы, связанные с локализацией данных, стала «большим вызовом для нашей страны, который придется нам решать в ближайшее время».

Она также отметила, что кроме изменения законодательства необходимо думать и о просветительских, профилактических проектах для детей. «Один из вариантов такой работы — проведение уроков безопасного интернета в школах. Наша организация занимается этой работой давно и есть позитивный опыт проведения таких уроков. Мы планируем расширять работу со школьниками с начала учебного года. Сейчас у нас проходит обучение вторая группа волонтеров из 28 регионов, чтобы с началом учебного года проводить уроки безопасного интернета в своих регионах. Всего к началу учебного года мы обучим 250 таких волонтеров, подготовим методические материалы. Вся наша работа сейчас направлена на профилактику опасных явлений в сети, на работу с детьми, подростками, педагогами, родительским сообществом, чтобы максимально широкой аудитории донести информацию о рисках, с которыми дети могут сталкиваться в сети. К сожалению, опасных, деструктивных явлений в сети много, но я уверена, что общественные организации, такие как наша, при поддержке государства смогут эту ситуацию переломить и преодолеть», — заключила Екатерина Мизулина.

Церемония награждения состоится осенью этого года в городе Москве. Победитель конкурса приедет в столицу вместе с одноклассниками, где для детей также будет организована специальная экскурсионная и учебная программа.

