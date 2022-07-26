Бывший вице-президент США заявил о слабости американского государства

Бывший вице-президент США Пенс заявил, что слабость его страны «ободряет» Россию и Китай

Слабость Соединенных Штатов сегодня «ободряет» Россию и Китай. Об этом заявил бывший американский вице-президент Майк Пенс, передает РИА Новости.

«Нашу границу осаждают, наша валюта теряет ценность, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки», — пожаловался политик. Он также подчеркнул, что нынешние элиты как никогда далеки от ценностей США.

«Американская свобода под ударом: технологические компании, крупные СМИ, правительство, даже крупный бизнес сомкнули ладони, чтобы продвигать пагубную повестку, разработанную, чтобы контролировать американцев и рушить американскую мечту», — сказал Пенс.

Ранее экономист из США Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning заявил, что Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет, позволив России и Китаю сформировать альянс на фоне ситуации на Украине. По мнению американского эксперта, Вашингтон должен был налаживать отношения с Россией в 2010-х годах.