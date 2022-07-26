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Медведь вмешался в рыбалку россиян в Бурятии

В Бурятии медведь помешал местным жителям во время рыбалки

Фото: Pius Koller / Globallookpress.com

В Бурятии медведь вмешался в рыбалку местных жителей и напал на них. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает «МК».

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля в поселке Танхой Кабанского района. Мужчины отправились к рекам Осиновка и Шестипалиха, однако во время рыбалки к ним вышел медведь.

По данным издания, россиянам удалось спастись от хищника — для этого им пришлось броситься в воду. Позже мужчины сообщили о произошедшем в Бурприроднадзор. При этом информации об их состоянии не поступало.

Ранее в июле сообщалось, что медведь вышел к туристам, которые отдыхали на озере Байкал в Бурятии. Трое туристов заночевали в палатках неподалеку от села Заречье. Медведь вышел из леса и попытался найти что-то съедобное в их автомобиле.

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Варвара Кошечкина
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