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«Нафтогаз Украины» объявил дефолт

«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям

Фото: Jaap Arriens / ZumaPress / Globallookpress.com

«Нафтогаз Украины» объявил дефолт по обязательствам в иностранной валюте, говорится в сообщении Telegram-канала компании.

«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что украинское правительство не предоставило руководству компании разрешение на выплату долга по еврооблигациям: основной суммы долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентов по выпуску с погашением в 2024 году.

Также компания констатирует, что правительство фактически лишило ее доступа к международным рынкам капитала и таким образом взяло на себя ответственность по привлечению необходимых для импорта газа во время отопительного сезона средств.

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Платон Щукин
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