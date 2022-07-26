«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям

«Нафтогаз Украины» объявил дефолт по обязательствам в иностранной валюте, говорится в сообщении Telegram-канала компании.

«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что украинское правительство не предоставило руководству компании разрешение на выплату долга по еврооблигациям: основной суммы долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентов по выпуску с погашением в 2024 году.

Также компания констатирует, что правительство фактически лишило ее доступа к международным рынкам капитала и таким образом взяло на себя ответственность по привлечению необходимых для импорта газа во время отопительного сезона средств.