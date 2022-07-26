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Российские ученые вывели новый сорт пшеницы для макарон

«Интерфакс»: в Омской области вывели новый твердый сорт пшеницы для макарон

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ученые из Омского агарного научного центра вывели новый твердый сорт пшеницы, который можно будет использовать для производства макарон. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Там уточнили, что новый сорт по цвету и индексу глютена будет полностью соответствовать российскому и иностранному ГОСТам. «Кроме того, она по всем показателям способна заменить итальянские сорта пшеницы, используемые в Сибири при производстве макаронных изделий», — уточнили в правительстве.

Там добавили, что уже в этом году сорт передадут на государственные испытания. Планируется, что они продлятся два года.

Как рассказал руководитель селекционно-семеноводческого центра Омского аграрного научного центра Петр Николаев, в дальнейшем местные специалисты продолжат работать над селекцией новых сортов. По его словам, в разработке уже находятся три селекционные линии.

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Варвара Кошечкина
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