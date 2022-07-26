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В Госдепе обвинили КНР в усиливающихся провокациях в Южно-Китайском море

В Госдепе утверждают, что провокации со стороны КНР в Южно-Китайском море усилились

Фото: Hu Kaibing / Xinhua / Globallookpress.com

В Госдепе утверждают, что провокации со стороны КНР в отношении тех, у кого есть притязания в Южно-Китайском море, а также других государств, на законных основаниях действующих в регионе, усилились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжун Пак.

«Масштабные и незаконные притязания КНР в Южно-Китайском море и ее провокационные действия, нацеленные на реализацию таких притязаний на практике, способствуют региональной нестабильности, наносят ущерб экономике других стран, имеющих [схожие] притязания, подрывают существующий порядок на море и угрожают правам и интересам всех наций, которые полагаются на данное морское пространство или действуют в нем», — заявила дипломат на семинаре в Центре стратегических и международных исследований.

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Чжун Пак обратила внимание на то, что противостояние тактике Пекина в Южно-Китайском море является не только военным вопросом. Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать государства, которые имеют территориальные споры с Китаем.

Отношения Вашингтона и Пекина ухудшились на фоне конкуренции в АТР. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в регионе, через которые проходят крупнейшие торговые пути, принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа 2021 года Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

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Анжелика Бережная
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