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Россиянам посоветовали валюты для переживания падения рубля

Финансист Зельцер заявил, что пережить падение рубля лучше в юане и гонконгском долларе

Фото: Pixabay

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер посоветовал россиянам вкладываться в юань и гонконгский доллар, чтобы пережить прогнозируемое падение рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам финансиста, ослаблению валюты будет способствовать решение снизить ключевую ставку до восьми процентов годовых. Он уточнил, что снижение ставки сразу на 1,5 процентных пункта приведет к снижению доходности по вкладам и увеличению доступности кредитов.

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Зельцер предположил, что экономика в целом позитивно отреагирует на решение Центробанка, более дешевые кредиты для предприятия стимулируют восстановление импорта. Если при этом темпы экспорта замедлятся, а действие бюджетного правила возобновится через валюты дружественных стран, то рубль ожидаемо начнет слабеть.

«Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован», — указал эксперт.

Зельцер добавил, что доллар и евро начнут расти, но этот процесс будет сопровождаться рисками со стороны вводящих санкции стран. Он спрогнозировал, что курс доллара будет составлять 70 рублей, а юаня — 10 рублей.

Ранее аналитики крупнейших российских банков дали прогноз, что российская валюта к концу 2022 года ослабнет до 70,1 рубля за доллар. Отмечается, что падению рубля поспособствуют планируемые Министерством финансов закупки валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.

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Марина Совина
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