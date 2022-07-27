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В Корее придумали имя Байдену

Президенту США Джо Байдену присвоили почетное корейское имя Пэ Чжи Сон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ассоциация союза и дружбы Республики Корея и США присвоила американскому президенту Джо Байдену почетное корейское имя Пэ Чжи Сон. Об этом пишет The Korea Times.

Представители ассоциации уже передали сертификат с именем координатору по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курту Кэмпбеллу. Как рассказали в организации, придуманное корейское имя президента имеет несколько значений. Например, его фамилия образована от названия города Пхентхэк, в котором расположены американские войска в Южной Корее, а имя состоит из двух иероглифов, обозначающих «территорию» и «звезду».

«Глубокий символизм присвоения имени Пэ Чжи Сон президенту США Джозефу Робинетту Байдену состоит в том, чтобы он продолжал думать о сохранении мира на Корейском полуострове», — сообщили в ассоциации. Присвоение имени было приурочено к годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов.

Байден не является первым американским президентом, которого ассоциация наградила именем. Ранее имена уже были присвоены предыдущим президентам США. Так, Бараку Обаме дали имя О Хан Ма, а Дональда Трампа назвали У Дэ Иль.

Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 1950 по 1953 год. Со стороны Республики Корея в войне также принимали участие Великобритания, Австралия и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН.

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Варвара Кузьмина
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