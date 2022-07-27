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McDonald's в Британии впервые за 14 лет повысил стоимость чизбургера

Sky News: британский McDonald's повысил цену на чизбургер из-за растущей инфляции в стране

Фото: Robert Galbraith / Reuters

McDonald's в Великобритании впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер из-за растущей инфляции в стране. Об этом сообщает Sky News.

Теперь за чизбургер придется заплатить 1,19 фунта (около 1,43 доллара), притом что раньше его стоимость составляла 99 пенсов (примерно 1,19 доллара). Как сообщил Sky News представитель McDonald's, среди позиций меню, которые также могут подорожать на 20 пенсов, оказались завтраки, основные блюда, большие порции кофе.

«Некоторые цены остаются неизменными, а некоторые будут продолжать меняться в зависимости от наших ресторанов. Мы понимаем, что любое повышение цен не является хорошей новостью, но мы откладывали и сводили к минимуму эти изменения так долго, как могли», — объяснил генеральный директор McDonald's в Великобритании и Ирландии Алистер Макро.

Представитель компании заявил, что нет окончательного решения, на сколько подорожают отдельные позиции меню, поскольку McDonald's выдает рекомендации по повышению цен франчайзингу, которые устанавливают свои собственные цены.

20 июля стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4 процента, подскочив до рекордного уровня за 40 лет. Кроме того, британцам предрекли рекордное сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента.

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Алина Гончарова
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