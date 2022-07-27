Мужчина за минуту разбил руками 148 кокосов

Немецкий тхэквондист Мухамед Кахриманович за минуту разбил руками 148 кокосовых орехов

Немецкий тхэквондист Мухамед Кахриманович в шестой раз поставил мировой рекорд Гиннесса, разбив 148 кокосовых орехов за одну минуту. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Достижение было зафиксировано во время съемок итальянского телешоу Lo Show Dei Record в Милане 21 февраля, но было добавлено в Книгу рекордов Гиннесса лишь недавно. Ранее Кахримановича пять раз признавали рекордсменом в той же категории. Согласно условиям, кокосы разрешается бить либо одной, либо другой рукой, но не обеими сразу.

Помимо кокосовых орехов Мухамед Кахриманович разбивает и другие предметы. За многочисленные мировые рекорды подобного рода он получил прозвище Руки-молоты. В последние годы мужчина принял участие более чем в 200 телешоу. Кроме того, тренировки у него прошли более 400 тхэквондистов и кикбоксеров.

Ранее сообщалось, что индиец расколол головой 217 орехов. Навин Кумар побил предыдущий рекорд в 155 грецких орехов за минуту, принадлежавший пакистанцу Мохаммаду Рашиду, и попал в Книгу рекордов Гиннесса.