Изучена связь между загрязнением воздуха и риском развития деменции

COMEAP: риск развития деменции у пожилых людей может быть связан с загрязнением воздуха

Британский комитет по медицинскому воздействию загрязнения воздуха (COMEAP) пришел к выводу, что риск развития деменции у пожилых людей может быть связан с выбросами в атмосферу. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты изучили около 70 исследований о связи между выбросами в атмосферу и работой человеческого мозга. Они пришли к выводу, что загрязнение атмосферы, скорее всего, снижает когнитивные функции и приводит к развитию деменции у пожилых людей. По словам экспертов, загрязнители, попадая в кровеносную систему, влияют на приток крови к мозгу.

Ученые пришли к выводу, что загрязнение связано с атрофией вещества головного мозга. Также есть предположения, что выбросы влияют на развитие памяти и внимания людей. Однако на данный момент исследователи не выяснили, какое именно загрязняющее вещество оказывает подобный эффект. Они пообещали провести больше исследований, чтобы найти доказательства.

Ранее китайские ученые выявили риск развития старческого слабоумия при наличии в анамнезе нарушений зрения. Оказалось, что шанс обнаружить деменцию становится на 137 процентов выше в случае проблем с глазами. Специалисты проанализировали данные 16 исследований с общим количеством участников 76 тысяч человек.