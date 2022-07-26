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Изучена связь между нарушением зрения и риском развития деменции

Aging and Mental Health: риск деменции на 137 процентов выше при глазных заболеваниях

Фото: Shutterstock

Китайские ученые выявили риск развития старческого слабоумия при наличии в анамнезе нарушений зрения. Оказалось, что шанс обнаружить деменцию становится на 137 процентов выше в случае проблем с глазами. Выводы работы описаны в Aging and Mental Health.

Специалисты проанализировали данные 16 исследований с общим количеством участником в 76 тысяч человек, полученных до апреля 2020 года. У пациентов, наблюдаемых с заболеваниями зрительной системы, но не получивших полноценного лечения, шанс обнаружить у себя деменцию на 137 процентов выше, чем у здоровых испытуемых. В дальнейшем исследователи планируют провести дополнительные работы, чтобы объяснить механизм такого явления.

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Елена Апазиди
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