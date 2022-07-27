В России оштрафовали участников ценового сговора на миллиарды рублей

ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката на 1,8 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших компаний на рынке металлопроката на общую сумму почти в 1,8 миллиарда рублей за участие в картельном сговоре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях «Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Металлоторговая компания Красо». Точная общая сумма штрафа — 1 767 739 030 рублей, материалы по делу направлены в правоохранительные органы для возможного возбуждения уголовного дела.

В 2021 году ведомство признало их виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Тогда служба начала проверку на фоне резкого роста цен после многочисленных обращений граждан и организаций, в том числе о повышении цен на стройматериалы.

Выяснилось, что предприятия в антиконкурентный сговор: они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой почти в 2,7 миллиарда рублей, «действуя согласованно в течение длительного времени».