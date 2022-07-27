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В России оштрафовали участников ценового сговора на миллиарды рублей

ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката на 1,8 миллиарда рублей

Фото: Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших компаний на рынке металлопроката на общую сумму почти в 1,8 миллиарда рублей за участие в картельном сговоре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях «Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Металлоторговая компания Красо». Точная общая сумма штрафа — 1 767 739 030 рублей, материалы по делу направлены в правоохранительные органы для возможного возбуждения уголовного дела.

В 2021 году ведомство признало их виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Тогда служба начала проверку на фоне резкого роста цен после многочисленных обращений граждан и организаций, в том числе о повышении цен на стройматериалы.

Выяснилось, что предприятия в антиконкурентный сговор: они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой почти в 2,7 миллиарда рублей, «действуя согласованно в течение длительного времени».

Платон Щукин
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