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Кадыров назвал США «матерью агрессии и международного терроризма»

Глава Чечни Кадыров назвал США «матерью агрессии и международного терроризма»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал США «матерью агрессии и международного терроризма». Также политик напомнил, что государство имеет 750 военных баз в 80 странах мира.

«В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус страны-агрессора. На Америку вякнуть боятся, как-никак члены одного альянса НАТО», — написал Кадыров.

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В своем посте глава Чечни отметил, что «преподнесенная Западом ужасная цензура и отсутствие свободной прессы в России» на самом деле ничто по сравнению с тем, что творят США со своими СМИ. «Если в России иноагентами признаны примерно полторы сотни, то в США, внимание, 1700 — более чем в 10 раз», — подчеркнул он.

«Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — заключил он.

24 июля глава Чечни написал в своем Telegram-канале, что европейские страны своими заявлениями и военной поддержкой преследуют цель вынудить Россию начать полномасштабную войну.

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Юлия Мискевич
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