Стало известно о возможном уходе из России производителя приправ

«Ъ»: производитель приправ Kamis может уйти из России после распродажи остатков

Владеющая брендом специй и приправ Kamis американская пищевая компания McCormick & Company, Incorporated может уйти с российского рынка. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Источник издания в продовольственной рознице рассказал, что официального уведомления компании об уходе не было, однако «уже ощущаются» перебои с поставками. Собеседник в сети «Лента» также отметил, что у поставщика уже недоступно 25 процентов ассортимента. В сети «Вкустер» добавили, что дистрибутор «Камис-Приправы» распродает товарные остатки.

Кроме того, другой собеседник издания сообщил, что продукция Kamis на сегодняшний день не ввозится в Россию.

В то же время отмечается, что с уходом иностранных брендов у российских предприятий появляется возможность занять позиции не только в среднем ценовом сегменте, но и в сегменте «средний плюс».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

