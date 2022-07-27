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Сообщение об обстреле машины с детьми в Казани оказалось недостоверным

Сообщение об обстреле машины с женщиной и детьми в Казани оказалось недостоверным

Фото: Telegram-канал «Mash Iptash»

Сообщение обстреле машины с женщиной и детьми на Горьковском шоссе в Казани оказалось недостоверным.

Новость о стрельбе в столице Республики Татарстан первым опубликовал Telegram-канал «Mash Iptash». В посте было сказано, что неизвестный открыл огонь из травматического пистолета по машине с женщиной и двумя детьми. Авторы сообщения утверждали, что конфликт начался после того, как женщина обогнала легковушку с нападавшим. К публикации «Mash Iptash» приложил фото разбитого окна в машине потерпевшей.

Информацию об обстреле вскоре опровергли в казанской полиции, написало издание «Реальное время». В УМВД России по столице Республики Татарстан отметили, что сведения о стрельбе были получены от потерпевшей. При осмотре места происшествия выяснилось, что стекло разбито камнем, который мог вылететь из-под колес проезжающего мимо автомобиля. В пользу этой версии говорит и то, что на этом участке шоссе идут дорожные работы.

Сообщение о стрельбе не получило широкой огласки и заинтересовало в основном региональные издания. Большинство из них также привели версию полиции, которая опровергает сведения о стрельбе.

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Варвара Кошечкина
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