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Экономическую ситуацию в Германии сравнили со снежным комом

Die Welt: экономическая ситуация в ФРГ похожа на снежный ком, способный вызвать лавину

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Журналист Томас Штаубхаар в своей статье для Die Welt заявил, что экономическая ситуация, сложившаяся в Германии, похожа на снежный ком, способный вызвать опасную лавину.

По его словам, академические меры борьбы с инфляцией в стране не помогают. Он добавил, что в настоящее время покупательская способность и сбережения граждан снизилась настолько, что перед многими встали финансовые проблемы. Он почеркнул, что некоторые домохозяйства не уверены, удастся ли им этой зимой оплатить счета за отопление.

Штаубхаар призвал немцев забыть о субсидиях на жилье и отопление, о налогах на сверхприбыли или имущество, а также о скидках на бензин или дешевые билеты на поезд. Такую ситуацию автор связывает с отказом Германии от российского газа. Он считает, что без него экономическая модель ФРГ работать не может.

Ранее в федеральном министерстве экономики и защиты климата ФРГ сообщили, что Германия не видит технических причин для снижения прокачки «Северного потока». Эксперты указали на отсутствие причин для снижения поставок. Ведомство совместно с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу внимательно следит за ситуацией.

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Марина Совина
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