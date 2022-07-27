Объяснена причина сохранения пригодности Земли для жизни

Nature Communications: магнитное поле Земли защитило ее от участи Марса

Ученые из Университета Рочестера смогли объяснить причину сохранения пригодности Земли для жизни. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, этому способствовала защита магнитного поля ядра планеты, защищавшая от солнечного ветра.

В ходе работы специалисты выделили несколько важных дат формирования ядра. Около 565 миллионов лет назад сила магнитного поля снизилась до десяти процентов от его нынешней мощности. Затем оно восстановилось до существующих показателей перед кембрийским периодом. Этот процесс происходил в течение нескольких десятков миллионов лет (что достаточно быстро по геологическим меркам).

Обновление магнитного поля ученые объясняют образованием внутреннего твердого ядра. Для более точной оценки возраста и роста ядра Земли исследователи воспользовались CO2-лазером и лабораторным магнитометром со сверхпроводящим квантовым интерференционным устройством (SQUID) для изучения крошечных магнитных частиц, помогающих измерить магнитное поле планеты.

Отсутствие на Марсе условий, пригодных для жизни, было вызвано тем, что когда-то эта планета также имела магнитное поле, которое затем рассеялось, сделав ее уязвимой к солнечному ветру. Однако неясно, привел бы этот же процесс Землю к участи Марса, но современная Земля точно была бы гораздо суше и сильно отличалась бы от той планеты, которую мы знаем сегодня.

