Собранная банками биометрия россиян не устроила государство
Собранные банками образцы биометрических данных россиян не устроили государственную Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, стандартам ЕБС соответствует около 10 процентов собранных образцов биометрии, то есть 4-5 миллионов уникальных слепков. Главная сложность, с которой банки столкнулись при загрузке данных в ЕБС, связана с Библиотекой контроля качества (БКК), служащей фильтром для загружаемой информации.
Не прошедшие проверку образцы биометрии, согласно правилам, должны быть уничтожены, однако банки не заинтересованы в этом, в результате чего данные продолжают храниться в их базах, что создает риск утечек.
При этом правительство обсуждает возможность создания условий для законного хранения не прошедших проверку слепков. Кроме того, в настоящее время разрабатывается новая версия БКК. По словам собеседников газеты, ее согласование с регулятором находится на финальной стадии.
На данный момент в ЕБС, которую администрируют Центробанк и «Ростелеком», хранятся 236,4 тысячи образцов биометрических данных банковских клиентов. В то же время специалисты оценивают накопленный банками массив биометрических данных в 60-70 миллионов образцов, большую часть из которых составляют слепки лица. Также в ЕБС передаются отпечатки пальцев, сетчатки глаза, рисунки вен ладони.