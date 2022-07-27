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Пентагон решил разработать план на случай визита Пелоси на Тайвань

AP: Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита Пелоси на Тайвань
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: J. Scott Applewhite / AP

Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань из-за угроз Китая. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Американские официальные лица не считают, что КНР может атаковать самолет Пелоси, однако предполагают, что оплошность или недоразумение могут поставить под угрозу ее безопасность. В США отметили, что военные усилят переброску сил и средств в Индо-Тихоокеанском регионе.

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В администрации отказались сообщить подробности, но сказали, что для обеспечения безопасности спикера могут быть задействованы истребители, корабли, средства наблюдения и другие военные системы.

Ранее республиканцы и демократы в Конгрессе США призвали Пелоси довести дело до конца и посетить Тайвань, несмотря на предупреждения президента Джо Байдена. Белый дом предупредил Пелоси о риске во время ее возможного визита на Тайвань. При этом на прошлой неделе должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность.

26 июля официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае приезда Пелоси на Тайвань. Визит американского политика приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе, подчеркнул Кэфэй.

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Анжелика Бережная
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