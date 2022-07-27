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В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд

Europower: цены на электроэнергию обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Цены на электроэнергию обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии. Об этом сообщает Europower со ссылкой на данные биржи Nord Pool.

Исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт-час, или 424 евро за мегаватт-час. Ранее ценовой рекорд был установлен в декабре прошлого года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт-час.

Рекордную стоимость электроэнергии зафиксировали в ценовой зоне NO2, которая распространяется на юго-западную часть страны и включает такие регионы как Телемарк, Агдер и южную часть Вестланна.

Ранее ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Дмитрий Полохин спрогнозировал повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов за тысячу кубометров. По мнению чиновника, рост стоимости энергоносителей спровоцирует ажиотаж в информационном поле после анонсированной ранее остановки работы газопровода «Северный поток».

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Марина Совина
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