Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США испугались раскола между странами ЕС из-за сокращения поставок газа из РФ

CNN: в США боятся раскола между странами ЕС из-за сокращения поставок газа из России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Американское правительство боится раскола между странами Европейского союза из-за сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» и энергетического кризиса. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

По информации СМИ, сейчас Вашингтон работает над сохранением консолидации среди своих европейских союзников. В США считают, что над Европой нависла угроза дефицита газа, который может наступить этой зимой. Однако американские чиновники также боятся повышения цен на энергоресурсы и электроэнергию в самих США.

Чтобы избежать последствий от нехватки природного газа Вашингтон и Брюссель рассчитывают увеличить мощности европейских АЭС.

27 июля стало известно, что поставки российского газа по «Северному потоку» в Европу упали в два раза к уровню прошлого дня. Поставки опустились более чем на 18 процентов от максимальной мощности до около 31 миллиона кубических метров в сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве
Вор забыл ключи на месте преступления и вернулся за ними
Центр по вывозу украинского зерна начал работу
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Объявивший дефолт «Нафтогаз» попросил отсрочку по выплатам
Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей
«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы в Таиланд
Изучены генетические причины длительного течения COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.