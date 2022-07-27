В США испугались раскола между странами ЕС из-за сокращения поставок газа из РФ

CNN: в США боятся раскола между странами ЕС из-за сокращения поставок газа из России

Американское правительство боится раскола между странами Европейского союза из-за сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» и энергетического кризиса. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

По информации СМИ, сейчас Вашингтон работает над сохранением консолидации среди своих европейских союзников. В США считают, что над Европой нависла угроза дефицита газа, который может наступить этой зимой. Однако американские чиновники также боятся повышения цен на энергоресурсы и электроэнергию в самих США.

Чтобы избежать последствий от нехватки природного газа Вашингтон и Брюссель рассчитывают увеличить мощности европейских АЭС.

27 июля стало известно, что поставки российского газа по «Северному потоку» в Европу упали в два раза к уровню прошлого дня. Поставки опустились более чем на 18 процентов от максимальной мощности до около 31 миллиона кубических метров в сутки.