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Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки

Лавров заявил, что Запад тормозил заключение сделки по украинскому зерну

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Во время переговоров по вывозу украинского зерна через Черное море на мировые рынки западные страны тормозили заключение сделки между Россией, ООН, Турцией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями государств-членов Африканского союза в Эфиопии, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти договоренности (о вывозе зерна) были бы заключены значительно, значительно раньше, если бы не упертость Запада», — заявил российский министр.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Николай Чигасов
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