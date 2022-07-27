Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки

Лавров заявил, что Запад тормозил заключение сделки по украинскому зерну

Во время переговоров по вывозу украинского зерна через Черное море на мировые рынки западные страны тормозили заключение сделки между Россией, ООН, Турцией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями государств-членов Африканского союза в Эфиопии, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти договоренности (о вывозе зерна) были бы заключены значительно, значительно раньше, если бы не упертость Запада», — заявил российский министр.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.