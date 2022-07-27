Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Во время переговоров по вывозу украинского зерна через Черное море на мировые рынки западные страны тормозили заключение сделки между Россией, ООН, Турцией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями государств-членов Африканского союза в Эфиопии, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Эти договоренности (о вывозе зерна) были бы заключены значительно, значительно раньше, если бы не упертость Запада», — заявил российский министр.
Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.