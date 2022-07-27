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ВСУ повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном

В Херсонской области заявили, что ВСУ обстреляли железнодорожный мост через Днепр

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные обстреляли и повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По его словам, после обстрела ВСУ на железнодорожном мосту через реку Днепр есть некоторые повреждения. При этом замглавы администрации региона отметил, что «это все поправимо, не такая большая проблема». В момент атаки там не было поездов. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Ранее стало известно, что Антоновский мост через Днепр также был поврежден вследствие ночной атаки со стороны ВСУ. Тогда движение было перекрыто. Пострадавший объект инфраструктуры будут ремонтировать. Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост длиной 1366 метров, соединяющий пригород Херсона с городом Алешки.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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