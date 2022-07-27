Российского следователя осудили за вымогательство взятки у подозреваемого

В Тыве начальника отдела МВД осудили на семь лет за вымогательство взятки у подозреваемого

В Республике Тыва суд приговорил к семи годам лишения свободы за коррупцию бывшего начальника отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления МВД по Кызылу. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 280 тысяч рублей, лишил его специального звания и запретил три года занимать должности в правоохранительных органах.

По данным ведомства, днем 30 октября 2019 года экс-полицейский встретился с мужчиной, которого подозревали в особо тяжком преступлении, и предложил за 100 тысяч рублей переквалифицировать статью. Известно, что на следующей встрече следователь пригрозил мужчине, что в случае отказа тот будет помещен в СИЗО. В ходе вымогательства сумма, которую фигурант требовал у подозреваемого, увеличилась до 140 тысяч рублей. Преступление было пресечено местными оперативникам.