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Лавров назвал следующую цель агрессии Запада

Глава МИД Лавров заявил, что следующей целью агрессии Запада после России станет Китай
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Следующей целью информационной, политической и экономической агрессии Запада после России станет Китай, как еще одна раздражающая западных политиков крупная держава. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим коллегой, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все [основные принципы либеральной демократии] выброшены на ветер, когда [западные страны] сделали то, что, по их мнению, должно было наказать Россию. И у меня нет ни малейшего сомнения, что, если понадобится, они без колебаний сделают то же самое по отношению к любой другой раздражающей их стране. И в качестве следующей цели я ранее назвал Китай», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что странам Африки придется столкнуться с историческим выбором, так как Запад продолжает «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». Он также добавил, что подавляющее большинство стран не хотят «жить так, как будто возвращаются колониальные времена» и выразил уверенность, что понимание необходимости равноправных и взаимоуважительных переговоров обязательно придет к западным политикам.

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Виктория Кондратьева
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