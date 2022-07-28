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В США обвинили Китай в агрессии из-за перехвата австралийских самолетов

В США обвинили КНР в агрессии и безответственности из-за перехвата австралийских самолетов

Фото: Taiwan Ministry of Defense / AP

Китай ведет себя агрессивно и безответственно, осуществляя перехват австралийских военных самолетов в Индо-Тихоокеанском регионе. В этом его обвинил представитель Минобороны США Эли Ратнер, передает The Guardian в четверг, 28 июля.

По словам Ратнера, за последние пять лет число «небезопасных» перехватов самолетов Военно-воздушных сил Австралии со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) резко возросло. Так, только за первые шесть месяцев 2022 года были зафиксированы десятки подобных случаев.

В частности, представитель Минобороны США напомнил об инциденте, который произошел в небе над Южно-Китайским морем в конце мая. Тогда самолет морской разведки ВВС Австралии P-8 был перехвачен китайским истребителем J-16, когда выполнял наблюдательный полет в международном воздушном пространстве. Как отметил Ратнер, китайский самолет допустил опасный маневр: пролетел рядом с австралийским, выпустил в его сторону сигнальные ракеты, а затем подрезал и оказался непосредственно перед ним на близком расстоянии.

До этого, в феврале, военный корабль НОАК направил лазер на австралийский самолет-разведчик.

По мнению Ратнера, подобные действия в будущем могут привести к крупном инциденту или аварии. «На мой взгляд, это агрессивное и безответственное поведение представляет сегодня одну из самых серьезных угроз миру и стабильности в регионе, в том числе в Южно-Китайском море», — заключил он.

Представитель американского Минобороны также добавил, что Вашингтон в сложившихся условиях должен продемонстрировать свою способность сдерживать «агрессию КНР» и не допустить усиления влияния Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Варвара Кошечкина
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