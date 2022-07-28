Рыбаки засняли переплывающего Ангару медведя

В Красноярском крае рыбаки засняли на видео медведя, переплывающего Ангару

В районе поселка Орджоникидзе Красноярского края рыбаки засняли на видео медведя, который переплывает Ангару с одного берега на другой. Ролик опубликовало издание NGS24.

На кадрах видно, что медведь старается преодолеть течение и не обращает внимания на операторов. Один из мужчин признается, что перепутал медведя с лосем.

Хищник повернулся к рыбакам, только когда они подошли к нему на лодке очень близко.

Ранее в бухте Тунгус недалеко от города Находка Приморского края рыбаки встретили группу косаток. Три особи плавали вокруг лодок, периодически выныривая из воды, однако не проявляли агрессию.