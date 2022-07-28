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Стало известно время переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор 28 июля в 15:30 по московскому времени
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор 28 июля 15:30 по московскому времени. Об этом сообщает Reuters.

Об этом агентству стало известно из разговора с источником в Белом доме. Лидеры затронут темы Тайваня и военной операции России на Украине. Это будет пятая беседа двух лидеров и их первый контакт с марта.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Байден созвонится с лидером Китая Си Цзиньпином 28 июля на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня. По информации агентства, разговор американского главы государства с китайским коллегой станет продолжением усилий администрации по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения между Пекином и Вашингтоном не перерастут в непреднамеренный конфликт.

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Виктория Кондратьева
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