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Байден созвонится с Си Цзиньпином из-за ситуации с Тайванем

Bloomberg: Джо Байден созвонится с Си Цзиньпином на фоне напряженности вокруг Тайваня
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден созвонится с лидером Китая Си Цзиньпином 28 июля на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, разговор американского главы государства с китайским коллегой станет продолжением усилий администрации по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения между Пекином и Вашингтоном не перерастут в непреднамеренный конфликт.

Ранее стало известно, что армия Китая может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Военные эксперты предупредили, что Пекин сделает все возможное, чтобы остановить высадку американского политика на остров.

Виктория Кондратьева
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