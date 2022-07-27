В Китае задумались о создании бесполетной зоны из-за визита Пелоси на Тайвань

SCMP: Китай может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визит Пелоси на Тайвань

Армия Китая может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. О том, что власти КНР задумались о соответствующих мерах, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местных военных анатиликов.

Эксперты предупредили, что Пекин сделает все возможное, чтобы остановить ее высадку на остров, используя дипломатические, экономические и даже военные средства. Отмечается, что китайские власти обещали принять решительные меры и не закрывать глава на попытку Вашингтона поддержать независимость Тайваня.