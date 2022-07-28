Обвиняемый в изготовлении взрывчатки и попытке убийства арестован в Томске

Арестован житель Томска, обвиняемый в изготовлении взрывчатки и попытке убийства

В Томске арестован местный житель, обвиняемый в изготовлении взрывчатки и попытке убийства, — силовики задержали его вскоре после того, как преступник привел в действие самодельное взрывное устройство у входа в офис одной из организаций города. Об этом «Ленте.ру» в четверг 28 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Томской области.

По данным ведомства, житель Томска изготовил самодельное взрывное устройство у себя в квартире и там же хранил до 19 июля, когда решил применить его. Ночью он принес взрывчатку ко входу в здание «Сибагро»; когда она сдетонировала, пострадал один человек. Его смерть не наступила лишь по независящим от преступника обстоятельствам.

Поиском подрывателя занялись сразу несколько ведомств: СКР, ФСБ, МВД и Росгвардия. После выяснения личности преступника его задержали, в ходе обысков у мужчины нашли предметы и вещества, предназначенные для изготовления нескольких взрывных устройств. Таким образом правоохранители предотвратили дальнейшие преступления.

По имеющейся на данный момент информации, с международными террористическими организациями обвиняемый не связан, мотивы совершения им указанного противоправного деяния устанавливаются. Ему предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

