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Европейский депозитарий нашел замену банку попавшего под санкции миллиардера

Clearstream открыл рублевый счет в Райффайзенбанке

Фото: Алексей Бычков / Globallookpress.com

Европейский депозитарий Clearstream нашел замену Росбанку, принадлежащему попавшему под санкции Великобритании миллиардеру Владимиру Потанину, и открыл рублевый корреспондентский счет в Райффайзенбанке, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз компании.

На открытый счет будут поступать доходы от номинированных в рублях ценных бумаг, обращающихся за пределами России: дивиденды от акций, купоны и основная сумма долга от облигаций, а также средства от продажи бумаг.

В июне Clearstream закрыл счет в Росбанке. Это произошло после того, как владеющий кредитной организацией Владимир Потанин попал в санкционный список Великобритании. При этом в отношении самого Росбанка ограничения не вводились.

После введения антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине российский фондовый рынок столкнулся со множеством ограничений. Инвесторы потеряли доступ ко многим иностранным активам, под санкции попал Национальный расчетный депозитарий (НРД).

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Платон Щукин
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