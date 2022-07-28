Европейский депозитарий нашел замену банку попавшего под санкции миллиардера

Clearstream открыл рублевый счет в Райффайзенбанке

Европейский депозитарий Clearstream нашел замену Росбанку, принадлежащему попавшему под санкции Великобритании миллиардеру Владимиру Потанину, и открыл рублевый корреспондентский счет в Райффайзенбанке, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз компании.

На открытый счет будут поступать доходы от номинированных в рублях ценных бумаг, обращающихся за пределами России: дивиденды от акций, купоны и основная сумма долга от облигаций, а также средства от продажи бумаг.

В июне Clearstream закрыл счет в Росбанке. Это произошло после того, как владеющий кредитной организацией Владимир Потанин попал в санкционный список Великобритании. При этом в отношении самого Росбанка ограничения не вводились.

После введения антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине российский фондовый рынок столкнулся со множеством ограничений. Инвесторы потеряли доступ ко многим иностранным активам, под санкции попал Национальный расчетный депозитарий (НРД).