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Российским детям с ДЦП выдали билеты на верхние полки поезда

Больным ДЦП детям из Якутии выдали билеты до санатория на верхних полках поезда

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Двум больным ДЦП детям из Якутии выдали билеты до санатория на верхних полках поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, эта ситуация произошла из-за отмены рейсов до расположенных в южных городах России аэропортов.

«Представляете весь этот путь для ребенка на инвалидной коляске? Из своего поселка – до аэропорта, потом самолет до Москвы, оттуда добраться до железнодорожного вокзала и еще полтора дня на поезде Москва — Евпатория. На верхней полке», — отметила Львова-Белова.

При этом, по ее словам, винить в этой ситуации некого, так как детям выдали те билеты, которые были в наличии. Она добавила, что ее аппарат совместно с РЖД уже помог семьям детей решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах на чемпионате России спортсменам-колясочникам не подготовили пандусы в отеле. Спортсменам пришлось ползком подниматься в здание.

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Валерий Розенберг
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