Российским детям с ДЦП выдали билеты на верхние полки поезда

Больным ДЦП детям из Якутии выдали билеты до санатория на верхних полках поезда

Двум больным ДЦП детям из Якутии выдали билеты до санатория на верхних полках поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, эта ситуация произошла из-за отмены рейсов до расположенных в южных городах России аэропортов.

«Представляете весь этот путь для ребенка на инвалидной коляске? Из своего поселка – до аэропорта, потом самолет до Москвы, оттуда добраться до железнодорожного вокзала и еще полтора дня на поезде Москва — Евпатория. На верхней полке», — отметила Львова-Белова.

При этом, по ее словам, винить в этой ситуации некого, так как детям выдали те билеты, которые были в наличии. Она добавила, что ее аппарат совместно с РЖД уже помог семьям детей решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах на чемпионате России спортсменам-колясочникам не подготовили пандусы в отеле. Спортсменам пришлось ползком подниматься в здание.