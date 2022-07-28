Во Владивостоке стартовали VII международные состязания «Дети Азии»

Во Владивостоке стартовали VII международные спортивные игры «Дети Азии»

Во Владивостоке стартовали VII международные спортивные игры «Дети Азии». Об этом сообщает «Башинформ».

Участие в состязаниях примут свыше 1300 спортсменов в возрасте от 13-ти до 16 лет. Они выступят в составе команд из 12 стран, в том числе из Афганистана, Армении, Ирана, Индии, Узбекистана, Казахстана, Монголии и Ливана.

Россию на соревнованиях представят команды из Москвы, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Саха, а также из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Дети будут состязаться в таких видах спорта, как мини-футбол, бадминтон, настольный тэннис, бокс и самбо.

Соревнования «Дети Азии» проводятся раз в четыре года. Первые игры прошли в 1996 году.