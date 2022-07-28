Египет аннулировал контракт на поставку украинской пшеницы

Reuters: Египет аннулировал контракт на поставку 240 тонн украинской пшеницы

Египет аннулировал контракты на поставку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в декабре прошлого года руководство Египта приобрело у Киева зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В апреле 2022 года Египет начал платить за тонну около 494,3 доллара. Однако в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Отмечается, что на фоне этого Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило от договорных обязательств» компании-поставщики Nibulon и Inerco.

При этом уточняется, что еще одна партия пшеницы находится в украинском порту Черноморск. Планируется, что груз все же будет отправлен в Египет после получения разрешения со стороны портового руководства.

Встреча в Стамбуле

Представители России, Украины Турции и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса». На церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. Министр обороны Турции Хулуси Акар пояснил, что суда с зерном будут обследовать в украинских портах, причем во время проверки будут присутствовать представители Турции и ООН.

Суда будут обследовать в украинских портах, во время проверки будут присутствовать представители Турции и ООН Хулуси Акар министр обороны Турции

27 июля начал работу Совместный координационный центр. Он был создан на территории турецкого Университета национальной обороны, ведут работу представители России, Турции, Украины, а также сотрудники Организации Объединенных Наций (ООН). При этом, военные России и Украины будут встречаться только по мере необходимости и будут работать в разных кабинетах.

Предполагается, что отправка первого судна, загруженного украинским зерном, может произойти уже на этой неделе.

Продовольственный кризис

Директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира.

Нигде последствия [продовольственного кризиса] не ощущаются сильнее, чем в сообществах, уже затронутых вооруженным конфликтом и климатическими потрясениями Роберт Мардини директор Международного комитета Красного Креста (МККК)

По данным Красного Креста, за последние шесть месяцев цены на основные продукты питания в Судане выросли на 187 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в Сирии — на 86 процентов, в Йемене — на 60 процентов, а в Эфиопии — на 54 процента.

В то же время, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно, вернув на рынки продовольствие из России и с Украины, а также российские удобрения. По его словам, для этого необходимо также сохранять открытой международную торговлю.

Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году​​​. В следующем году ситуация может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас и если мы будем действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры Антониу Гутерреш генеральный секретарь ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией беспочвенными. Он указал, что тяжелая ситуация на рынке продовольствия начала складываться именно тогда, а санкции, введенные против России, «дополнительно обострили негативные тенденции».

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин указал, что свою роль в кризисе сыграли пандемия коронавируса, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран и рост инфляции.