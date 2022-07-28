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Двое полицейских приковали россиян к дереву в лесу и вымогали деньги

Двое полицейских приковали россиян к дереву и вымогали деньги в Хабаровске

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Двое полицейских в Хабаровске вывезли в лес двоих россиян после драки с ними и приковали к дереву, вымогая деньги. Правоохранители угрожали возбуждением уголовного дела о нападении на сотрудников полиции. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 5 июня — два лейтенанта, будучи не при исполнении, подрались с двумя мужчинами, которые сделали замечание полицейским из-за громкой музыки в машине. После драки полицейские заковали мужчин в наручники и вывезли их в лес. Там они приковали их к дереву и вымогали 300 тысяч рублей.

Жертвы на все согласились и даже написали расписку о финансовом обязательстве. Позже сотрудники ФСБ задержали лейтенантов, узнав о вымогательстве с их стороны. 27 июля в отношении полицейских возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. По вменяемой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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