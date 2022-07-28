Россиянина задержали за взятку ради крабового мяса

СУ СК по Камчатке: мужчину задержали по подозрению во взятке из-за четырех тонн мяса краба

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины по подозрению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере за совершение незаконных действий (часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса России). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник главы следственного управления Следственного комитета России по региону Елена Ильина.

По данным следствия, вечером 26 июля 2022 года подозреваемый передал часть взятки в размере 500 тысяч рублей сотруднику управления уголовного розыска краевого УМВД России и начальнику территориального отдела пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району за то, чтобы они вернули ему изъятые четыре тонны мяса краба. Мужчина вложил деньги в карман куртки сотрудника полиции, при этом общая сумма взятки должна была составить три миллиона рублей.

Однако должностные лица сообщили о незаконном предложении руководству своих ведомств. В настоящее время фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее в Биробиджане ранее судимого 31-летнего местного жителя приговорили к трем годам колонии строгого режима за дачу взятки. По данным следствия, мужчина решил помочь соседу, который хотел избежать лишения прав после административного нарушения. Для этого фигурант обратился к знакомому сотруднику УФСБ России по Еврейской автономной области, который сразу сообщил о предложении начальству.