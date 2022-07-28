В России поймали обналичивших 600 материнских капиталов мошенников

Полиция поймала мошенников, которые обналичили более 600 материнских капиталов

Полиция поймала мошенников, которые обналичили более 600 сертификатов на материнский капитал — преступная группа осуществляла схему заработка с 2018 по 2021 годы в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 28 июля, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, схема заключалась в следующем: преступники выдавали потребительские кредиты женщинам, имеющим право на получение материнского капитала, под предлогом улучшения жилищных условий. Затем преступники после оформления сделки направляли в госучреждения пакет документов для получения выплат, на их основании им поступали средства маткапитала в счет погашения кредита владелиц сертификатов. Полученные деньги преступники делили между собой.

Предварительно в полиции подсчитали, что участники преступного сообщества смогли обналичить более 600 государственных сертификатов, сумма ущерба превышает 300 миллионов рублей. Задержаны пятеро жителей Ростова-на-Дону, четверо из них заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом.