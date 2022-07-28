Назван владелец нового роскошного особняка Джигана и Самойловой

Владельцами нового дома Джигана и Самойловой оказались российские бизнесмены

Настоящим владельцем роскошного особняка, куда недавно переехали рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова, оказалась компания «Крокус интернэшнл», принадлежащая российским и азербайджанским бизнесменам Аразу и Эмину Агаларовым. Об этом сообщает Super.ru.

Свой прошлый дом в поселке Шато Соверен на Новой Риге знаменитые супруги выставили на продажу в 2020 году за 140 миллионов рублей. Когда Джиган и Самойлова переехали в новый особняк, то СМИ предположили об успешно заключенной сделке с недвижимостью.

Однако, по данным источников Super.ru, объект так и не удалось продать, а рэпер продолжает выплачивать за него ипотеку. При этом новый особняк в Agalarov Estate семья не покупала. По словам источников, пара арендует дом у «Крокус интернэшнл» за три миллиона рублей в месяц.

После переезда Самойлова показала интерьер особняка. Дом состоит из четырех этажей, внутри есть лифт, бассейн с подогревом и джакузи. По словам блогера, на поиски подходящего жилья они с Джиганом потратили два года. Для семьи было важно наличие детских комнат с отдельными ванными и туалетами.