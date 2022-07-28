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Суд арестовал россиянина по подозрению в двойном убийстве в Подмосковье

Суд арестовал 53-летнего мужчину, застрелившего двух человек рядом с Павловским Посадом

Кадр: СК РФ

В Павловском Посаде суд арестовал 53-летнего местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным следствия, утром 23 июля россиянин, находясь у себя на участке в деревне Власово, выстрелил в соседа, отчего тот погиб на месте. Затем фигурант отправился в сторону Аверкиевского лесничества. На проселочной дороге он встретил еще одного местного жителя, которого также убил из оружия. После этого в течение трех дней мужчина скрывался в лесу. 26 июля он пришел в полицию с повинной.

Следователи провели обыски в доме у подозреваемого и проверку показаний с его участием. Он рассказал, где оставил орудие убийства. Также были допрошены свидетели и назначено проведение ряда экспертиз, скоро мужчине предъявят обвинение.

26 июля сообщалось, что незадолго до трагедии фигурант попал в психиатрическую лечебницу из-за проблем с алкоголем и неадекватного поведения. Ранее в связи с психическим заболеванием сотрудники Росгвардии отобрали у него оружие.

25 июля стрелка объявили в розыск. Была составлена ориентировка: разыскивался человек по имени Игорь Кружков, одетый в камуфляжную форму с рюкзаком темного цвета и оружием. Поиски преступника начались еще 23 июля после того, как с разницей в несколько часов в Подмосковье были найдены два тела с огнестрельными ранениями.

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Елизавета Новикова
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