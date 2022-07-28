Решетова рассказала о питании для поддержания стройности

Модель Анастасия Решетова рассказала, что не ест мясо и рыбу ради поддержания стройности

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своего питания для поддержания стройности фигуры. Своими размышлениями на эту тему она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

26-летняя знаменитость опубликовала сторис, в котором рассказала, что более года не ест мясо и рыбу. Кроме того, по словам манекенщицы, она практически полностью исключила молочные продукты из своего рациона. Свои высказывания она сопроводила фотографией блюда, состоящего из овощей и круп.

«Если вы спросите, что для меня идеальная пища и как я предпочитаю питаться!» — написала инфлюэнсер.

В июне Анастасия Решетова также поделилась секретом своей красоты. Так, модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Кроме того, она включила в свой рацион больше овощей и зелени. Вдобавок манекенщица отказалась от рафинированного сахара и не потребляет его уже три недели. Звезда также уточнила, что перестала пользоваться тональными кремами и избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.