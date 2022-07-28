Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Решетова рассказала о питании для поддержания стройности

Модель Анастасия Решетова рассказала, что не ест мясо и рыбу ради поддержания стройности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своего питания для поддержания стройности фигуры. Своими размышлениями на эту тему она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

26-летняя знаменитость опубликовала сторис, в котором рассказала, что более года не ест мясо и рыбу. Кроме того, по словам манекенщицы, она практически полностью исключила молочные продукты из своего рациона. Свои высказывания она сопроводила фотографией блюда, состоящего из овощей и круп.

«Если вы спросите, что для меня идеальная пища и как я предпочитаю питаться!» — написала инфлюэнсер.

В июне Анастасия Решетова также поделилась секретом своей красоты. Так, модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Кроме того, она включила в свой рацион больше овощей и зелени. Вдобавок манекенщица отказалась от рафинированного сахара и не потребляет его уже три недели. Звезда также уточнила, что перестала пользоваться тональными кремами и избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об отчаянии США из-за неспособности изолировать Москву
Оценено число участвующих в конфликте на Украине граждан Австрии
Стоимость проживания в эконом-отелях Сочи достигла 140 тысяч рублей
WhatsApp оштрафовали в России на 18 миллионов рублей
Решетова рассказала о питании для поддержания стройности
Вероятность обострения отношений Китая и США из-за российской нефти оценили
Немецкий футболист-чемпион проник к соседу с бензопилой
Отец Алисы Тепляковой отреагировал на информацию о гонорарах за съемки
России перестало хватать дубов
Варшава откажется от рождественской иллюминации ради экономии энергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.